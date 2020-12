A la Une . Les loyers à La Réunion commune par commune

Le ministère de la Transition écologique a publié la première carte des loyers grâce à un partenariat entre acteurs publics et privés. Cela permet de déterminer les prix des loyers pour les appartements et les maisons de La Réunion. - Publié le Jeudi 10 Décembre 2020 à 14:53 | Lu 1034 fois

Le loyer au mètre carré pour un appartement et une maison dans les 24 communes de La Réunion a été estimé par le ministère de la Transition écologique grâce à l'aide de plusieurs acteurs numériques comme SeLoger, LeBonCoin et Pap.fr.



Ce travail réalisé sur des données qui remontent à 2018 ont permis de mettre en place une carte interactive des prix pratiqués au mètre carré commune par commune à La Réunion.



Pour les appartements, les loyers ne passent jamais sous les 10 euros au mètre carré à La Réunion. Les prix sont plus les plus bas dans l'Est et le Sud Sauvage: Seule exception dans cette micro-région, Bras-Panon. À noter que la location d'appartement coûte le plus cher à Saint-Paul avec 15,4 euros/m2.







Pour ce qui est des maisons, la location est souvent moins chère au mètre carré que pour les appartements. On descend jusqu'à 7,6 euros/m2 à Cilaos et Saint-Paul est encore le secteur le plus cher estimé à 13,1 euros/m2.







Les communes où il vaut mieux louer une maison qu'un appartement



À La Réunion, louer une maison revient moins cher que louer un appartement si l'on compare les prix au mètre carré. Cela n'est cependant pas vrai à La Possession et à Saint-Denis.





Publicité Publicité