Les logements "Terrain Aubry" se feront bien après les recherches archéologiques

Joseph Sinimalé qui a fait le tour du site ce samedi aux côtés du sous-préfet Frédéric Carre a eu la garantie que le terrain sera "libre à l’aménagement à la mi-mars". Des visites y étaient organisées afin de "montrer au public la réalité d’un site archéologique".



Les travaux menés depuis le 22 janvier 2018 par une équipe de cinq archéologues de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) ont mis au jour une maçonnerie légère, des fosses et des sols fossilisés associés a du mobilier archéologique (tessons de céramiques et de verres, fragments d’objets métalliques). Des "trouvailles" qui posent plus de questions qu’elles n’apportent de réponse.



Le travail de diagnostic sur environ 7 000 m2 se poursuit jusqu’au 5 mars pour permettre aux chercheurs de prélever un maximum d’informations avant de "restituer le site pour l’aménagement", conciliant ainsi la discipline archéologique et les besoins de la population en logements.



Le "projet d’aménagement SEDRE" du site "Terrain Aubry" prévoit des logements sociaux, des petits commerces, un parcours de santé… Un "centre sportif, culturel et patrimonial" y est aussi évoqué.



"Autant que faire se peut, nous souhaitons à partir du patrimoine favoriser le développement et l’économie. Nous avons besoin de cette collaboration pour, ensemble, défendre l’intérêt de la population", souligne le Maire de Saint-Paul.