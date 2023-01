A la Une . Les litchis de La Réunion et de Madagascar s'affrontent dans les rayons en métropole

Le prix est-il l'argument imparable pour dire qu'un produit est meilleur parce qu'il est plus cher ? Dans une grande surface de métropole, un match litchi péi Vs litchi de Madagascar donne peut-être une indication... Par AR - Publié le Dimanche 1 Janvier 2023 à 16:14

Le litchi de La Réunion est-il plus savoureux que celui de Madagascar ? Les deux s'affrontent en tout cas en duel dans les rayons fruits des grandes surfaces métropolitaines après des heures de voyage.



Nous devons ces photos à un Réunionnais qui n'a pas résisté à relever les prix des deux produits présents dans une même grande enseigne à Grenoble dans l'Isère ce samedi 31 décembre.



A gauche, le letchi péi s'offre après avoir déboursé 3€90 pour une barquette de 300g, moins le plastique qui ne se consomme pas encore malheureusement....



A droite, le letchi de Madagascar vaut quasiment le même prix, soit 3€45, mais pour 1 Kg vendu en vrac.



On serait tenté de dire "gout a nou !" mais le mieux reste tout de même d'apprécier le petit fruit rouge à La Réunion même où il se trouve à 2,50€ en moyenne ces dernières semaines.