Les limites de l’intelligence ?

Les humains ont tendance à glorifier outrageusement l’intelligence. Serions-nous totalement à côté de la plaque ? Lorsque l’on voit le résultat au bout de quelques millénaires de civilisation, on est tenté de le penser.



Alors, pour essayer de comprendre, d’y voir plus clair, examinons le passé et la genèse qui ont abouti à faire de la bête, un humain. Imaginer un instant la planète Terre sans les humains, ne serait-ce d’ailleurs pas le meilleur moyen de construire cette démonstration ? Que voyons-nous ? Un monde beau, équilibré, harmonieux, une planète merveilleusement peuplée, une ahurissante et surprenante cohabitation entre tout ce qui vit, des petits crimes, des petits châtiments mais jamais de destructions massives, de déséquilibres, à l’initiative du vivant, mais bien au contraire, une recherche perpétuelle de cohésion et d’harmonie. Coincé entre l’eau, le minéral et l’air d’un côté, la lumière du soleil de l’autre, le monde vivant s’est subtilement organisé pour grandir, se multiplier et semer la vie sur toute la surface du globe terrestre. Au bout de quelques milliards d’années d’évolution, de luttes, de naissances, de disparitions d’espèces, la Terre, entièrement colonisée par la vie, est devenue un territoire idyllique qui ressemble fort à l’image d’Épinal inventée par les humains : le Paradis. Qu’en avons-nous fait ? Un Enfer. Pourquoi, comment, voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. On ne reviendra pas sur la définition de l’intelligence. Des milliers de pages ont déjà été écrites à ce sujet. Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’il y a là un grand mystère et probablement une bifurcation du vivant en totale contradiction avec les lois qui ont toujours présidées aux grands équilibres du vivant. Les humains, par hasard ou par accident, auraient-ils pu échapper à cette loi ? Après avoir eu comme tout le monde, de nombreux prédateurs qui limitaient leur prolifération, les humains, grâce à ce que l’on nomme aujourd’hui l’intelligence, ont été en mesure de les éliminer ou de les dominer. D’où l’explosion de l’espèce et la surpopulation mondiale.



Individuellement, les humains semblent avoir compris cette nouvelle problématique qui met en danger l’existence même de l’espèce. Mais collectivement, l’humanité se montre incapable, pour l’instant, de passer cette nouvelle épreuve, de trouver la solution lui permettant, une fois encore, de survivre. Y aurait-il une limite à l’intelligence de l’espèce ?