Société Les limites à ne pas franchir si La Réunion ne veut pas basculer en couvre-feu puis dans un reconfinement

Le préfet de La Réunion détaillait ce vendredi après-midi le dispositif renforcé de lutte contre le Coronavirus. Deux indicateurs obligent le préfet à battre le rappel d'une plus grande vigilance individuelle : l’indice de reproduction (R) qui est aujourd'hui supérieur à 1 et le taux de positivité qui est de 5.6%. Il dépasse donc le seuil de vigilance de 5%. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 30 Octobre 2020 à 17:00 | Lu 16800 fois





Les détails des mesures en métropole



Les annonces fortes du Préfet de La Réunion :



- Retour des motifs impérieux pour tout déplacement hors de La Réunion.



- Port du masque recommandé pour les enfants de plus de 6 ans lors de rassemblements de plus de 3 personnes, dans les établissements recevant du public et dans les rues fréquentées



- Contrôles renforcés des rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique



- Si les rassemblements persistent, le couvre-feu pourrait être décidé la semaine prochaine



- Les manifestations sportives possibles qu'à huis clos



Quand pourrait-il y avoir un couvre-feu (nuit et week-end) à La Réunion ?



- Si le taux d'incidence passe au-dessus du seuil de 150/100 000 habitants (il est aujourd'hui de 56/100 000 habitants) et de 50/100 000 chez les personnes âgées



- Si le taux d'occupation des patients Covid en réanimation dépasse les 25% (chiffre actuel : 15% des lits installés)



Quand pourrait-il y avoir un confinement à La Réunion ?



- Si le taux d'incidence atteint les 200/100 000 habitants Jacques Billant s'exprimait ce vendredi depuis l'hôtel de préfecture pour préciser si de nouvelles mesures allaient concerner La Réunion. Comme nous l'évoquions plus tôt , le préfet ne compte pas introduire de nouvelles mesures mais bien renforcer celles déjà en vigueur.- Retour des motifs impérieux pour tout déplacement hors de La Réunion.- Port du masque recommandé pour les enfants de plus de 6 ans lors de rassemblements de plus de 3 personnes, dans les établissements recevant du public et dans les rues fréquentées- Contrôles renforcés des rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique- Si les rassemblements persistent, le couvre-feu pourrait être décidé la semaine prochaine- Les manifestations sportives possibles qu'à huis clos- Si le taux d'incidence passe au-dessus du seuil de 150/100 000 habitantset de 50/100 000 chez les personnes âgées- Si le taux d'occupation des patients Covid en réanimation dépasse les 25%- Si le taux d'incidence atteint les 200/100 000 habitants











Publicité Publicité