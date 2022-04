A la Une . Les liaisons aériennes entre la Russie, les Seychelles, Madagascar et l’île Maurice bientôt rétablies

Le gouvernement russe annonce le rétablissement de liaisons aériennes vers 52 pays, dont les Seychelles, Madagascar et l’île Maurice. Par NP - Publié le Vendredi 8 Avril 2022 à 10:53

En raison de l’amélioration concernant l’épidémie de Covid-19, la Russie annonce la réouverture de ses lignes aériennes en direction de 52 pays à partir du 9 avril. Parmi ces pays, on retrouve ceux du sud-ouest de l’océan Indien avec les Seychelles, l’île Maurice et Madagascar. L’Afrique du Sud est également concerné.



Officiellement, il n’y a aucun lien avec la suspension le mois dernier des vols internationaux en direction ou en provenance de Russie depuis le début du conflit en Ukraine. 36 pays, dont les pays de l’UE, maintiennent toujours la fermeture de leur espace aérien aux compagnies russes.