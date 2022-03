A la Une .. Les liaisons aériennes entre la France et 26 autres pays dont l'île Maurice et l'Afrique du Sud vont être facilitées

Les liaisons aériennes entre la France et l'Afrique du Sud vont être facilitées très prochainement. Dans un arrêté publié le 2 mars au Journal Officiel, le gouvernement a mis à jour la liste des pays "vert", "orange" et "rouge" Covid. 27 pays dont l'île Maurice et l'Afrique du Sud passent en zone verte. Par NP - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 13:18

Pour rappel, les voyageurs vaccinés en provenance d'un pays classé en vert situé en dehors de l'Union européenne n'ont plus pour obligation d'effectuer un test covid avant leur retour en France.



Cela ne concerne pas les non-vaccinés, qui devront, eux, toujours présenter un test négatif pour se rendre en France. Néanmoins, et s'ils viennent de pays classés vert, ils n'auront plus à effectuer les mesures obligatoires à leur arrivée comme le placement en isolement ou des tests PCR ou antigéniques.



Pour les voyageurs âgés de 12 ans et plus et ne disposant pas d'un schéma vaccinal complet, ils devront présenter avant leur embarquement pour la France un test PCR négatif de moins de 72h ou un test antigénique négatif de moins de 48h.



Concernant les passagers non-vaccinés et venant d'un des pays de la liste orange, ils devront toujours présenter un motif impérieux justifiant leur venue. À leur arrivée en France, ils pourront par ailleurs être soumis à un test aléatoire.

Les 27 pays :



Afrique du Sud, Angola, Arabie Saoudite, Argentine, Les Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bolivie, Botswana, Cambodge, Canada, Cap Vert, Colombie, Les Comores, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, Émirats arabes unis, Équateur, Eswatini, Fidji, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée Bissau, Honduras, Hong-Kong, Île Maurice, Inde, Indonésie, Irak, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Laos, Lesotho, Maroc, Mauritanie, Namibie, Népal, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Paraguay, Pérou, Les Philippines, Qatar, République dominicaine, Rwanda, Saint-Christophe-et-Niévès, Salvador, Samoa, Sénégal, Sri Lanka, Taïwan, Tanzanie, Tchad, Togo, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zambie et Zimbabwe.