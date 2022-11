Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les lauréats du concours photos "Les zones humides de La Réunion" Du 24 juin au 24 septembre, s’est tenu le concours photo sur les “Zones humides de La Réunion” organisé par la Régie RNNESP. Après 3 mois de concours, ce sont plus d’une centaine de photographies qui ont été adressées à la Régie RNNESP. Le jeudi 10 novembre 2021 à Lespas Culturel Leconte de Lisle, s’est déroulée la cérémonie de remise des prix (1 par catégorie, 1 grand prix du jury, 1 grand prix du public).

Prix de la catégorie faune attribué à M. Gaëtan HOARAU

pour sa photographie de Chevalier aboyeur (Tringua nebularia) prise en 2021 à l’Etang du Gol à Saint-Louis

Prix de la catégorie flore attribué à M. Aurélien CROZEMARIE

pour sa photographie de l’Orchidée Arnotia mauritiana, prise en 2021 à Piton Fougères à Sainte-Marie.

Prix de la catégorie Paysages et espaces naturels attribué à M. Jean Willy OLIVIER

pour sa photographie de la Mare à Martin à Salazie, prise en 2022.

Prix de la catégorie Noir et blanc attribué à Mme Djamila AKHOUN

pour sa photographie de Laitue d’eau (Pistia stratiotes), prise en 2021 à la Mare à Poule d’eau à Salazie.

Prix de la catégorie macro attribué à M. Gaëtan HOARAU

pour sa photographie de demoiselles Africallagma glaucum, prise en 2021 à la Mare à boue à la Plaine des Cafres.

Le grand prix du jury est attribué à M. Jean Willy OLIVIER

pour sa photographie de la Mare à Martin à Salazie, prise en 2022.

Le grand prix du public est attribué à M. Aurélien CROZEMARIE,

avec 23,2% des voix du public (soit 156 votes sur 673) pour sa photo du Piton de l’Eau prise en 2021.

Toutes les photos sont à consulter ici :

Les membres du jury remercient l’ensemble des photographes ayant participé à ce 4ème concours photos sur les zones humides de La Réunion. Le jury félicite les lauréat.e.s pour la qualité des photos tant dans l’esthétisme que les sujets pris en photos.

La Régie RNNESP remercie également ses partenaires Léspas Culturel Leconte de Lisle et l’association Au bout du Rêve pour la réussite de ce concours inédit à La Réunion.

