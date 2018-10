Les lauréats du concours des Voix Nouvelles et Cantaréunion chantent Leconte de Lisle les 19, 20 et 21 octobre

Dans le cadre du bicentenaire Leconte de Lisle 1818-2018, concerts gratuits :

Contact et modalités :

Programme détaillé :

1ère partie

2ème partie

Eglise de Saint-GillesThéâtre Luc Donat du TamponCathédrale de Saint-DenisConcerts gratuits, réservation sur le site internet monticket.re (ouvre une nouvelle page) dans la limite des places disponibles : tél : 0892 707 974Hélène Carpentier : BELLINI, I Capuletti e i Montecchi : air de GiuliettaCaroline Jestaedt : MASSENET, Cendrillon (La fée) : « Ah ! douce enfant »Maxime Melnik : REYER, Sigur, (Sigur) : « Le bruit des chants…Esprits, gardiens de ces lieux »Hélène Carpentier : GOUNOD, Faust, (Marguerite) Air des bijouxCaroline Jestaedt : DONIZETTI, La fille du régiment(Marie) : « C’en est donc fini… Salut à la France »Maxime Melnik : BIZET, Carmen (Don José) : « La fleur que tu m’avais jetée »MOZART, Les noces de Figaro : La Comtesse et Suzanne 3ème actePOULENC, Dialogues des Carmélites : Blanche et Constance« Encore ces maudites fèves »Claude Debussy : JaneGabriel Fauré : Les roses d’IspahanEmile Paladhile : Les yeux bleusLili Boulanger : La SourceReynaldo Hahn : NéèreCharles Koechlin : NoxErnest Chausson : HélèneCharles Koechlin : MidiHenri Duparc : PhidyléAlice Sauvrézis : Hymne Orphique « L’anémone et la rose »Ernest Chausson : Le ColibriMaurice Ravel : La chanson du rouetCharles Koechlin : Les clairs de LuneDurieu Marie-Ange Camy SophieDupeyron Marie-France Choukroun FrançoiseForges Valérie De Fondaumière MélodyLavergne Geneviève Dumec ValérieMasson Evelyne Maitre MartineVidal Martine Murat Claudine