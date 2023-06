Revenir à la Rubrique TCO Les lauréats du BEKALI édition 2023 sont…

La fé kour ali… » Ajoutez à ces mots une rythmique bien connue de notre enfance, vous vous plairez à chanter l’araignée gipsy version kréol, revisitée par l’atelier 212, lauréat BEKALI 2023 pour son projet « Gros babouk anlèr ».



À l’occasion de la conférence de presse BEKALI – édition 2023 ce mardi 30 juin 2023, un avant-goût de ce spectacle a été présenté au KABARDOCK à une centaine de marmay de maternelle des écoles de la ville de Le Port.



Éblouis, les étoiles pleins les yeux, les petits sortis de la salle continuaient à chanter les comptines. C’est là toute la magie du BEKALI ! Pouvoir mettre en lumière des actions concrètes d’accompagnement, de promotion et de valorisation de notre patrimoine immatériel riche en créations locales.







Pour la vice-présidente du Territoire de la Côte Ouest (TCO) , déléguée à la Culture, Roxanne PAUSÉ-DAMOUR, ce dispositif » Bekali est un gage de qualité artistique, mis en place aujourd’hui uniquement par le TCO. Il offre beaucoup d’opportunités permettant aux artistes en herbe d’évoluer dans des conditions sereines et professionnelles tout en développant leur projet artistique en lien avec le territoire.«

Depuis 2011, c’est plus d’une trentaine de créations originales qui ont vu le jour parmi lesquelles des productions de Grèn Semé, Zanmari Baré, la Konpani Soul City, Ann O’ARO, Tine Poppy… Bon nombre d’entre eux ont su faire également entendre leur voix et « zot talen » au national comme à l’international.



BEKALI consolide toutes ces forces vives qui permettent de faire rayonner et diffuser les créations locales sur tout le territoire Ouest grâce au partenariat historique daté de plus de 10 ans avec nos 4 salles partenaires : Kabardock , Le Séchoir , Théâtre sous les Arbres .



Le travail de partenariat est essentiel dans la diffusion de la création artistique. Pour Gilles CAILLEAU, directeur du Séchoir, » Bekali permet aux artistes d’exprimer leur art sur plusieurs dates de représentation, de se produire dans des conditions optimales, de se nourrir des expériences de chacun et de donner de la puissance à la création sur tout le territoire et notamment dans les hauts ». Didier IBAO, directeur du théâtre sous les Arbres, ne cessera jamais de mettre en avant « le théâtre à ciel ouvert, hors les murs, permettant de mieux appréhender le travail sur le territoire ». Ainsi, « aller à la rencontre de talents chaque année et toujours une belle aventure que nous réitérons via l’appel à candidature lancé ce jour » , souligne David PICOT, directeur de Lespas Leconte-de-Lisle. Petite touche de nouveauté cette année évoquée par Nathalie SOLER, directrice du kabardock » la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qui est un véritable fil rouge dans tous les projets innovants permettant ainsi de travailler de façon raisonnée et le plus respectueusement possible aux regards des impacts environnementaux à tous les niveaux d’intervention avec les artistes. »



3 nouveaux lauréats pour Bekali 2023 :



En matière de créations artistiques, notre territoire foisonne en multiples talents qui comme chaque année suscitent notre curiosité, nous plongent dans des univers inconnus et nous rend tout simplement heureux devant autant de féeries. Pour 2023, 3 nouveaux lauréats BEKALI seront en programmation dans nos 4 salles partenaires : L’atelier 212 pour le projet « Gros Babouk » (Musique, théâtre et vidéo)

La compagnie Morphose pour le projet « Let’s dance » (danse)

La compagnie H.A.D pour le projet « Comment devenir un dictateur en une heure » (théâtre)

Au-delà de l’engagement pris par le TCO de vouloir mettre en lumière nos pépites peï, la Culture pour tous est une priorité. Que ces talents puissent contribuent à la valorisation de notre patrimoine immatériel et à façonner l’identité culturelle de notre Territoire Ouest.



