Société Les lauréats de la Startup Week 2021

La 3e édition de la Startup Week vient de s’achever et de livrer son verdict. 180 étudiants, répartis en 20 équipes, ont eu 5 jours pour monter un projet à l’impact social, sociétal et environnemental. C’est la startup Seaker qui remporte le concours avec son concept de poubelles flottantes.

Par GD - Publié le Mardi 9 Février 2021 à 15:43 | Lu 274 fois

Le communiqué:

3ème édition de la Startup Week

CREALISE X EPITECH LA RÉUNION

De l’ambition à l’engagement pour La Réunion

180 étudiants ont passé 5 jours non-stop sous le signe de l’entrepreneuriat au coeur de la Cité du Volcan, à La Plaine des Cafres. C’était la semaine du 1er au 5 février 2021 qu’avait eu lieu la troisième édition de la Startup week des étudiants de Digital College Réunion avec la participation des étudiants d’Epitech La Réunion. 20 projets innovants et engagés à l’impact social, sociétal et/ou environnemental étaient en lice face à un jury composé de treize experts du milieu de l’entrepreneuriat et trois d’entre elles ont été récompensées.



5 jours, 20 équipes, une quinzaine de mentors et 180 étudiants… 3 lauréats dont 1 coup de cœur. Tel est le concept reconduit de la Startup week 2021 accueilli cette année à La Cité du Volcan sur son espace de 6000m2. Une semaine particulièrement marquée par le caractère engagé de chacun des projets. L’objectif principal pour chaque étudiant est d’acquérir une méthodologie à la création d’entreprise, de développer leur esprit entrepreneurial et d’évoluer leur « teamwork ».



« L’ingénierie mise en place cette année au sein de l’école a pour but le déploiement d’un accélérateur de start-up complètement inédit à La Réunion. L’originalité de ce dispositif provient notamment de la variété des ateliers qui leur ont été proposés tout au long de la startup Week. Le mix entre ateliers d’experts, travail de groupe et séances de coaching a permis de générer créativité et expertise en simultané » précise Antoine DEVASLE, fondateur associé de Crealise et directeur de Digital College Réunion.





Un jury d’experts issu de l’écosystème startup à La Réunion

Cette année, le Jury était composé de 13 personnalités, tous professionnels, experts ou entrepreneurs spécialisés dans la création d’entreprise ont sélectionnés quatre projets de startup en final :

• Emilie Linkwang, consultante en transition écologique @ Reflexe.Green

• Stéphane Elizeon, chargé de mission @ Réunion Entreprendre

• Jérôme Beaudemoulin, responsable parc TechSud @ Technopole de La Réunion

• Stéphane Sanz, Co-fondateur @ Vacoa Accélérateur, membre du Board @ French

Tech Réunion

• Patrice Huet, Directeur scientifique @ La Cité du Volcan

• Jérôme Nassibou, Directeur de l’incubateur @ Innovact

• Audrey-Maur Court, Co-fondateur @ Vacoa Accélérateur

• Ingrid Violeau, fondatrice & startuppeuse @ Rebondir

• Fabien Degieux, directeur @ Webcup

• Estellia Moutou, Responsable développement @ Epitech Réunion

• Régis Siounandan, Directeur adjoint @ France Active Réunion

• Caroline Lopez, Fondatrice & startuppeuse @ Story Enjoy

• Moea Latrille, CEO @ Immersive Ways



Lauréats 2021, de futures startups ambitieuses et engagées pour La Réunion



1er prix : Incubation Crealisateur®

Startup : SEAKÈR



Chef de projet : Christian Thiébaud, étudiant en Master 2 start-up management & ecommerce à Digital College Réunion.

Projet : Déploiement de poubelles flottantes intelligentes sur les littoraux de l'océan indien et de filets robustes dans les ravines pour la récolte et le recyclage des déchets couplé à des actions de sensibilisation de la jeunesse locale sur la préservation de nos océans.



2ème prix : Accompagnement au concours des entreprises innovantes à La Réunion par la Technopole de La Réunion.

Startup : MONGARAGE.RE



Chef de projet : Timothée Léger, étudiant en Bachelor 3ème année Marketing digital & social media à Digital College Réunion.

Projet : Garage proposant des ateliers de réparation proposés par des professionnels pour un public de novices et de passionnés avec la vente de produits et matériels écoresponsables, aussi, des forfaits réparation en référence au code de la route en partenariat avec les auto-écoles locales. Enfin, une plateforme en ligne avec des tutoriels accessibles à tous.



3ème prix : coup de coeur du jury, une journée de coaching pour le porteur de projet avec Vacoa accélérateur.

Startup : CINEDRIVE RUN



Chef de projet : Allan Techer, étudiant en Bachelor 3ème année Marketing digital & social media à Digital College Réunion. Projet : concept d'un cinéma-drive secret dans les quatre coins de l'île, pour une communauté de cinéphile, avec une localisation secrète à découvrir sur le principe des escape games. Les soirées films seront précédé d'une première partie mettant en scène des artistes locaux (théâtre, concert …)