A la Une .. Les lances à incendie des pompiers inutilisables au Maïdo...

​Il a fait froid la nuit dernière dans les hauts de l’île. La palme de la température la plus basse a été remportée par la Plaine des Chicots. Pareil au Maïdo où la nature a donné un coup de pouce aux pompiers. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 17 Novembre 2020 à 17:49 | Lu 521 fois

Record: 0,4°C relevé à La Plaine des Chicots

C’est du massif du Maïdo que nous parvient cette photo d’une lance à incendie obstruée par le givre ce mardi matin. Du matériel temporairement inutilisable pendant quelques minutes mais surtout un mal pour un bien pour les soldats du feu toujours mobilisés sur site.



5 degrés en deça de la normale



"Il fait froid depuis trois jours dans les hauts, et même sur le littoral, avec le passage de ce front froid samedi", contextualise Jacques Ecormier. Le chef prévisionniste chez Météo France océan Indien nous confirme qu’au Maïdo, soit à 2200 mètres d’altitude, il a fait 4,4° à 6 heures ce mardi 17 novembre. C’est 5,2° de moins que la moyenne observée en pareille période sur ce secteur des hauts de l’ouest de La Réunion.



Si le givre s’est développé dans cette lance à incendie, c’est parce que 10 cm au-dessus du sol, il a fait -1,6°.



Par contre, "il n’était pas possible que se forme de gelée blanche car l’humidité était très basse, de l'ordre de 15%", souligne Jacques Ecormier.



