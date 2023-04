Les jours de la nuit au TCO

Éclairer au plus juste pour réduire la pollution lumineuse et ses effets

Les éclairages publics gérés par le TCO éteints durant l’opération jusqu’au 3 mai 2023 à l’exception des zones d’activités de Savanna, Cambaie, Chemin des Anglais, Village artisanal de l’Eperon, ZAC 2000, Ecoparc et les 3 ports de plaisance.





Les particuliers aussi sont invités à réduire les éclairages

On améliore notre santé

On préserve la biodiversité de notre île

On réduit notre facture d’électricité

On fait vivre la culture du fénoir

On observe mieux les étoiles et les composantes du ciel nocturne

Le saviez-vous ?

1 personne sur 3 dans le monde ne peut jamais voir la Voie lactée

+ de 80% de la population mondiale vit sous un ciel éclairé artificiellement

En Europe et aux États-Unis, 99% de la population vit sous un ciel nocturne trop éclairé

À La Réunion, la Voie lactée n’est pas visible à l’œil nu depuis la moitié de la surface de l’île à cause de cette pollution lumineuse

80 000 points lumineux constituent le parc d’éclairage public sur l’île : ils représentent 2.3% de la consommation annuelle d’électricité sur l’île (ADEME) et 40 à 50% de la facture des collectivités. Mieux éclairer, c’est donc faire des économies.

Pourquoi et comment préserver le fénoir? ► Le Parc national de La Réunion vous explique tout en image dans cette courte vidéo et dans ce diaporama animé.

Aujourd'hui, les différents acteurs de l'éclairage public à La Réunion cherchent à « mieux éclairer » en fonction des pratiques et des usages des citoyens et de la nécessité de protéger les pétrels, espèces endémiques de La Réunion.C'est dans cette optique que le TCO s'inscrit également dans « Les Jours de la Nuit ».+ d'infos sur le site internet www.lesjoursdelanuit.re Réduire et adapter les éclairages chez soi et dans l'espace public. L'éclairage artificiel nécessaire à nos activités nocturnes doit être pensé pour répondre à besoins réels et limiter ses effets indésirables sur le vivant (êtres humains, faune et flore).En éteignant les lumières superflues …