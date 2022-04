Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Les jours de la Nuit : 14ème édition



Du 8 avril au 4 mai 2022, nous sommes toutes et tous invités à éteindre dès la tombée de la nuit nos lumières extérieures pour protéger le Pétrel de Barau durant la période d’envol des plus jeunes. Il s’agit également de changer durablement nos comportements pour préserver la Nuit et ainsi se réapproprier ce moment essentiel de notre vie.

Protéger ensemble le Pétrel de Barau

En avril, la Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion met en effet et comme chaque année en œuvre une campagne de sauvetage des pétrels. Ces actions visent en premier lieu à sensibiliser la population au phénomène d’échouage et aux gestes à mettre en œuvre pour limiter qu’un maximum de nos oiseaux ne soient désorientés par les lumières artificielles.

La SEOR met également à disposition toutes les informations et préconisations à mettre en œuvre pour limiter le risque d’échouage des pétrels dans les prochaines semaines : 0262 98 90 48

Réduction de l’éclairage public

L’occasion de repenser collectivement la manière d’éclairer nos maisons et nos villes. A cette occasion, la ville de Saint-Leu réduit significativement du vendredi 08 avril au mercredi 04 mai 2022 l’éclairage public et conscientise la population à une nécessaire réduction de la pollution lumineuse.

Ainsi, pour les sites sportifs extérieurs, il sera procédé à l’extinction des lumières dès 21h00 correspondant à la fin des entraînements. Les sites sportifs de proximité bénéficiant d’un éclairage automatique ne seront pas mis en éclairage sauf ceux qui accueillent des entraînements en prévision d’une compétition avec toujours une limite d’extinction à 21h00.



L’extinction de l’éclairage public sur le front de mer, dans les aires de pique-nique & belvédère et dans les voiries communales sera effective dès le 8 avril jusqu’au 4 mai 2022 inclus sauf sur les grands axes suivants :

• RN1A (rue du Général Lambert) ;

• RD11 (rue du musée et rue Adrien Lagourgue) ;

• RD13 ;

• RD3 (route Hubert Delisle et rue Alexandre Bègue)

Pour notre bien-être

Après une décennie d’opérations « Nuits sans lumière », l’événement « Les Jours de la Nuit », coordonné par le Parc National de La Réunion, nous fait prendre conscience de l’intérêt d’une telle démarche citoyenne pour préserver à la fois la biodiversité de notre île, améliorer notre santé et faire vivre la culture du fénoir ; une dimension sociale et sociétale de la lumière. Plus de 80 perturbations sur la santé sont reconnues comme conséquence d’une exposition excessive. Découvrez également les initiatives locales comme celle de Kélonia dans le cadre des jours de la nuit 2022 :

