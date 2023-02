A la Une . Les jours de Pierre Palmade ne sont plus en danger

Pierre Palmade a été gravement blessé dans un accident de voiture la nuit dernière, est en réanimation. Selon sa famille, ses jours ne sont plus en danger. Les premiers éléments de l'enquête montrent que le véhicule de l'humoriste a fait une embardée qui l'a amené sur la chaussée opposée. Par GD - Publié le Samedi 11 Février 2023 à 15:44

Le célèbre humoriste français Pierre Palmade a été gravement blessé dans un accident de voiture qui s'est produit vendredi. Selon les informations communiquées par sa famille, Pierre Palmade se trouve en réanimation, mais "ses jours ne sont plus en danger ce matin" ont-ils confiné à l’AFP.



Les premiers éléments de l'enquête révèlent que la voiture que Pierre Palmade conduisait a fait une forte embardée qui l'a amené sur la chaussée opposée, causant un choc presque frontal avec une autre voiture. Cet accident a grièvement blessé trois personnes qui étaient en urgence vitales au moment de leur transfert à l’hôpital, il s’agit d’une femme enceinte, de son enfant de six et de son frère.