Nostalgiques ou simplement curieux? Les jeux en bois sont à l’honneur à Saint-Paul ce mois de mars. Tous les premiers samedis du mois, venez découvrir des jeux en bois à la bibliothèque de Bois-de-Nèfles de 9h30 à 12h et à la médiathèque de St Paul de 14h à 17h. Au programme des animations tout public (à partir de 8 ans) : jeux d’adresse, de lancer, d’équilibrage et de stratégie. Sera présent pour vous accompagner, le multiple Champion de France et d’Europe de Carrom, Pierre DUBOIS. Par ailleurs, les animations reprendront :



À la bibliothèque de Plateau Caillou tous les mercredis à partir de 14h, lecture d’un conte suivi d’ateliers de loisirs créatifs,



À la Médiathèque Michel Adelaïde à Saint-Gilles-les-Bains tous les mercredis matin à partir de 11h, lecture d’un conte



À la Médiathèque Leconte de Lisle de Saint-Paul :



tous les mercredis à partir de 10h, lecture d’un conte suivi d’une animation

tous les mercredis à partir de 14h, diffusion de film tout public

tous les samedis à partir de 10h, diffusion de film jeunesse

tous les samedis à partir de 14h, diffusion de film tout public