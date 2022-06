Les jeunes enfin, élections législatives, c'est à vous de jouer

Depuis le temps que tous les observateurs misent sur une participation accrue des jeunes en politique, les résultats du premier tour des législatives à la Réunion, en plus des dernières cantonales, offrent un vrai motif de satisfaction. Au delà des courants politiques, il faut noter que les candidats au deuxième tour, rajeunissent considérablement la moyenne d'âge que nous avons l'habitude de voir pour une élection qui n'attire pas les foules. Bien que nous puissions regretter encore une fois l'abstention, c'est un fait auquel il va falloir s'habituer, tant le divorce est consommé entre acteurs et spectateurs, les générations futures aux responsabilités, sont actives et responsables. Et c'est un fait majeur, que l'investissement n'est plus l'apanage de rentiers et autres catégories socio professionnelles supérieures, et que la conscientisation est effective. Pour la Réunion, c'est inestimable, en terme d'espoir, de passage de relais, entre l'oligarchie passée et cette démocratisation de la vie politique. Nous avons besoin de la nouveauté des idées, des prises de positions iconoclastes, et surtout de futurs mères et pères de famille, qui soient en phase avec l'évolution de la société. Nous vivons une mutation de la classe politique, et il serait plus que souhaitable, que les décideurs actuels des grands partis, puissent comprendre la nécessité de passer la main, ce serait tout à leur honneur. Rien n'est plus détestable qu'une gloire passée qui cherche à perdurer plus que de raison.