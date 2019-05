Les jeunes en vélos pour la Journée de Cohésion à Corbeil

L’action, organisée à l’initiative des services de la ville à savoir la police municipale, la DJPCS (Direction de la Jeunesse, de la Proximité et de la Cohésion Sociale) et le service des Sports, a porté sur le thème du vélo. À cette occasion, deux parcours encadrés par l’association Sin Zil à Vélo et la police municipale ont permis aux jeunes de 6 à 14 ans de découvrir en vélo les chemins des hauts, de Vue Belle au Bernica.Le Maire, Joseph Sinimalé et l’élu délégué à la Sécurité, Jean-Marc Aure, présents ce jour-là, ont introduit la manifestation par un discours rappelant la bonne pratique du deux roues avec les équipements de sécurité nécessaires et un comportement adapté. Patrick Dorla, conseiller municipal, a même participé au parcours en compagnie des enfants. Notons également l’implication des associations de La Saline et des pompiers du Bernica qui ont participé activement à la bonne organisation de cette 3ème édition.