Les jeunes élus découvrent l’Histoire de Saint-Paul

Moins d’une dizaine d’entre eux effectuaient ce mercredi 26 septembre 2018 une visite de l’Histoire saint-pauloise avec Tanguy Sevat, animateur de l’architecture et du patrimoine, ayant en charge le label Ville d’art et d’histoire, à la mairie. Objectif : découvrir l’hôtel de ville, le front de mer et les monuments commémoratifs.Comme le Jardin de la liberté par exemple. Cette visite leur servira sans doute pour la réalisation d’un livret sur les lieux de commémoration et du patrimoine de la commune. Ils travailleront aussi sur l’Histoire de ces monuments. Ces élus peaufinent depuis leur élection des projets patrimoniaux, culturels, de santé et de sport au sein de leur commission respective.Des dossiers ensuite soumis au vote. Ils se réunissent deux fois par mois. Ce CCEJ étudie également la possibilité de lancer une course, une marche ou une randonnée. Objectif : mobiliser les plus jeunes, les personnes âgées et sensibiliser aux dangers des drogues. Leur mandat s’achèvera en 2019.