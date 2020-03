Les jeunes élèves de l'école élémentaire "La Chaumière" découvrent la Police Nationale

"C'est une journée découverte de la Police Nationale, tant par ses missions que du rôle qui est le notre rôle au sien de l'état. C'est important pour ces jeunes enfants d'avoir ce contact avec la police afin que ce ne soit pas un contact exceptionnel. Il faut qu'ils sachent ce que l'on fait, pourquoi nous le faisons et pourquoi pas, inspirer quelques vocations pour certains. Je ne penses pas qu'il y ai une peur du policier, je pense plus qu'il y a un certain fantasme en liaison avec l'inconnue et l'uniforme, l'idée est de désacraliser un peu ça.



Il y a en ce moment une politique globale dans le cadre de la police de sécurité du quotidien qui se déroule dans le quartier de "La Chaumière", nous travaillons avec les bailleurs sociaux, avec la mairie et vu qu'il y a une école dans ce secteur là, avec l'éducation nationale" explique le commissaire Jérôme Besse.