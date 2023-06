Les jeunes du Service National Universel s’engagent pour la protection du patrimoine naturel de leur île

Le communiqué :



Plus de 150 jeunes volontaires se sont mobilisés ce week-end pour une action de lutte contre le Zépinard, Espèce Exotique Envahissante, sur la plage du centre Jacque Tessier.



Equipés de gants, sécateurs, machettes, houes, râteaux et d’une bonne dose de motivation, la ténacité des jeunes était bien plus forte que celle du Zépinard !



En parallèle, des graines de la liane Patate à Durand ont été récoltées dans l’objectif de les semer sur d’autres plages et ainsi prévenir de leur érosion.



Merci à tous les jeunes volontaires et aux accompagnateurs pour leur énergie déployée !



Cette action a été menée par le CEDTM avec le soutien de kelonia pour le SNU Réunion.



Nous espérons que la réhabilitation de la plage du centre Jacque Tessier se poursuivra et s'élargira à travers des plantations !