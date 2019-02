Les jeunes du RSMA en renfort de la lutte contre la dengue

Quarante jeunes volontaires du RSMA, sous la houlette du lieutenant-colonel Julien Maurel, commandant du RSMA Réunion, vont durant quatre semaines lutter activement contre la propagation du terrible virus de la dengue. Ils étaient hier à La Possession, où ils ont reçu la visite et les encouragements du général Eric Vidaud, commandant des FAZSOI.



Concrètement, les équipes de démoustication fonctionnent par binôme, l'un des jeunes gens étant chargé du volet "sensibilisation", soit à l'éducation aux gestes simples d'évitement de formation de gîtes larvaires, et le second appliquant le puissant insecticide, équipé de combinaison et masque de protection.



L'équipe de volontaires est composée de vingt jeunes hommes en formation au RSMA, dirigés par leur officier formateur qui dispatche les taches à effectuer. Deux groupes de vingt volontaires se relaieront au cours de cette mission d'un mois. L'équipe quadrille systématiquement quartier par quartier, dans un souci d'efficacité de la désinsectisation. Jean-Bernard Vellayoudom, technicien de l'ARS, explique que les actions de désinsectisation demeurent ponctuelles, et souligne l'importance du rôle des maires, qui "ont pouvoir de police en matière de salubrité publique, et doivent empêcher notamment les dépôts sauvages".