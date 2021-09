Communiqué Les jeunes dirigeants soutiennent l'alternance

Le CJD Sud-Ouest Réunion relance « Un JD, un Alternant », un projet de création de contrats d’alternance pour la rentrée 2021. Par NP - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 17:18

Ce mercredi 1er septembre, le CJD Sud-Ouest Réunion prend part à la deuxième édition du projet « Un JD, un Alternant » pour soutenir l’emploi des jeunes en cette période de relance économique. Ces prochaines semaines, les Jeunes Dirigeants (JD) de la région Réunion se mobiliseront pour accueillir dans leurs entreprises des jeunes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. L’objectif national : ouvrir 2500 contrats d’alternance d’ici le 1er octobre 2021 pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes sur notre territoire.



Après le succès de la première édition de ce projet, qui avait vu ses adhérents créer pas moins de 2000 contrats d’alternance entre septembre et octobre 2020, le CJD relance cette opération avec la volonté de rapprocher l’offre de formation des besoins de l’entreprise, de préparer les nouvelles générations aux exigences du monde du travail, mais aussi de façonner l’emploi en fonction des aspirations des plus jeunes.



Le CJD Sud-Ouest Réunion relèvera donc une nouvelle fois ce défi, en espérant offrir aux jeunes un accompagnement de proximité au sein d’entreprises à taille humaine (notre réseau étant composé de 20 TPE/PME actives dans tous les secteurs d’activité). Cette deuxième édition marque par ailleurs la volonté de notre mouvement d’inscrire l’insertion professionnelle des jeunes sur le long terme, afin de pérenniser et d’étendre la formation des jeunes dans notre réseau.



Les secteurs dans lesquels on peut se positionner :

Electricité Bâtiment : Bac PRO

Assistante administrative : BTS

Marketing : BTS

Menuiserie : Bac Pro

Gestion d'affaires : Ingénieur

Livreur

Le mail pour renvoyer les candidatures : cjdsor@gmail.com





A propos du CJD



Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) est une association indépendante et apartisane qui, depuis 1938, rassemble des dirigeants partageant une vision commune de l’entreprise. Créé pour réhabiliter la fonction patronale, le CJD compte aujourd’hui plus de 5 000 chefs d’entreprise et cadres dirigeants en France qui se forment au métier de "dirigeant-entrepreneur", soucieux de rendre leur entreprise à la fois plus humaine et plus compétitive. Mouvement indépendant et en expérimentation constante, le CJD croit que la performance de l’entreprise ne doit pas être considérée sous son seul aspect économique, mais doit être aussi abordée sous ses aspects sociaux, sociétaux et environnementaux.





