Ville de Saint Paul Les jeunes de l'Ouest collectent des bouchons et des piles





La collecte de bouchons et de piles usagées se déroulera jusqu’au 7 décembre 2018. Inscrivez-vous absolument avant cette date butoir. Cliquez sur ce lien afin de découvrir comment valider votre inscription en ligne. Rien de plus simple pour y participer.



Les jeunes des villes de Saint-Paul, de Saint-Leu, de Trois-Bassins, du Port et de La Possession vont essayer de réduire leurs déchets. Et ainsi sensibiliser leurs proches ou leurs amis.



Les primaires doivent, eux, récupérer le plus de bouchons. Et les collégiens et lycéens tentent de rassembler le plus de piles et de batteries usagées. Les établissements inscrits devront déclarer leur collecte jusqu’au 11 décembre inclus.



La remise des lots s’effectuera le mardi 18 décembre dans les établissements scolaires gagnants. Les trois classes victorieuses (une en primaire, une au collège et une au lycée), bénéficieront de la mise à disposition d’un bus afin d’effectuer une sortie dans l’ouest.



Il s’agit également d’une action solidaire car l’ensemble des bouchons sera reversé à l’association Handi Bouchon Réunion. Les piles amassées iront, elles, directement dans la filière de Corepile afin d’y être traitées.



Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) lance un jeu concours destiné aux écoliers, collégiens et lycéens des cinq villes de l'intercommunalité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD). (Photo d'illustration)





