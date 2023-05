Les jeunes de Saint-Paul célèbrent le patrimoine de l’île lors d’une aventure artistique inédite

Ainsi, arborant leurs crayons et carnets, ils ont arpenté les rues du centre-ville, immergés dans une quête artistique et historique. Au fil de leur exploration, les jeunes ont découvert les trésors architecturaux, les monuments emblématiques et les vestiges chargés de l’histoire de leur ville. Grâce à leur talent artistique émergent, ces jeunes créatrices et créateurs ont capturé les atmosphères, les ambiances et les émotions qui imprègnent ces lieux chargés de mémoire.



Cette initiative innovante souligne l’importance de l’éducation patrimoniale et de la préservation de l’identité culturelle au sein de notre société kréol. En encourageant les jeunes à s’immerger dans leur histoire et leur patrimoine, Saint-Paul pave la voie d’un avenir où la fierté de ses racines se mêle harmonieusement à l’innovation et à la créativité.