A la Une . "Les jeunes Ultramarins doivent pouvoir rentrer chez eux"

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer, intervient via sa page Facebook concernant la situation des étudiants réunionnais bloqués en métropole. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 16 Février 2021 à 16:00 | Lu 522 fois

"Les jeunes Ultramarins étudiant dans l’Hexagone doivent pouvoir rentrer chez eux. J’ai chargé la Délégation Interministérielle Français Outre-mer de leur apporter toutes les informations pour que les retours au pays se déroulent sereinement et dans les meilleures conditions sanitaires", indique le ministre sur sa page Facebook.





