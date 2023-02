Sport Réunion Les jeunes Réunionnais brillent à la Coupe de France de karaté kyokushinkai

La Coupe de France de karaté kyokushinkai a vu arriver une forte délégation de Réunionnais prêts à tout casser les 4 et 5 février à Paris. Le club Scorpo Kan Dojo et le Dojo Pierre Grondin ont remporté 4 titres de champions nationaux et 11 autres médailles, révélant le talent et le dévouement de la jeune génération de karatékas réunionnais. Par NP - Publié le Vendredi 10 Février 2023 à 09:46

La Coupe de France de karaté kyokushinkai s’est déroulée les 4 et 5 février 2023 à Paris où près de 40 jeunes Réunionnais étaient venus à la conquête de l’or. Les participants venaient de deux clubs, le club Scorpo Kan dojo de la Bretagne, emmené par sensei Patrice Sautron, et le dojo Pierre Grondin, emmené par sensei Sébastien Boulerand.



Le club Scorpo Kan dojo de la Bretagne était représenté par 12 participants, dont quatre sont devenus champions nationaux. Rakotomena Loris, Payet Noé Gabriel, Sautron Damien et Henricoupa Mailis ont remporté le titre de champion national, tandis que Rakotomena Roy Shena et Sautron Devianny ont remporté une médaille d’argent.



Le dojo Pierre Grondin, avec 22 participants, a également connu un grand succès en remportant 6 titres de champion de France avec Hannamaria Kalaha, Morgane Pistarino, Emma Dieudonné, David Dieudonné, Enzo Maillot et Aina Talbot.



Trois autres médailles d’argent ont été remportées par Louanne Tachet, Mayra Stampa et Ailyne Souton, et 7 médailles de bronze ont été remportées par Ilan Amode, Sabry Lagourde, Jason Desruisseaux, Cendrinah Randriamanantena, Stephanie Herrouin, Walker Malama et Ulric Randriamanantena.



"Un grand Bravo à toute l’équipe et aux autres participants qui n’ont pas démérité et qui ont fait le taf. On va se remettre au travail, car le prochain rendez-vous c’est à Maurice le 29 avril 2023 pour une rencontre internationale", s’est réjoui le sensei Patrice Sautron.