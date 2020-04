Les jardineries vendant de l'alimentation animale autorisées à rouvrir

Conscient de la spécificité de l’alimentation animale, la préfecture a autorisé les jardineries comportant un rayon dédié à accueillir de nouveau du public. L’accès difficile à ces produits dans certains lieux en dehors de ces commerces spécialisés a justifié cette mesure.



Les établissements pourront ouvrir l’ensemble de leurs rayons comme les grandes surfaces. Les rayons de semences, de plantes potagères et de plants répondent également à un besoin essentiel de certaines catégories de population, estime la préfecture.



La préfecture qui rappelle également que la vente à distance et la livraison restent autorisées pour les productions horticoles, comme pour les autres activités économiques.



L’ouverture des jardineries doit se faire bien sûr dans le strict respect des gestes barrières qui s’imposent à leur personnel et au public. L’attestation dérogatoire de déplacement, dûment renseignée, devra être fournie en cas de contrôles.