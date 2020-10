Rubrique sponsorisée Les “it” de l’agencement

L’agencement intérieur est tout un art qui lui aussi a ses modes. La cuisine ouverte, la verrière et douche à l’italienne se sont imposées depuis quelques années et demeurent des valeurs sûres. Mais il va falloir dorénavant compter avec les nouvelles grandes tendances que sont le claustra ou encore les filets d’habitation. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 6 Octobre 2020 à 18:19 | Lu 1704 fois

Le claustra : la paroi qui détrône la verrière



Cette paroi ajoutée, à la fois légère et géométrique est l’élément d’aménagement intérieur qui a le vent en poupe. Dérivé de la verrière, le claustra est à la fois une séparation mais en même temps un élément de décoration qui laisse filtrer la lumière.



Cette cloison avec son petit air rétro peut s’envisager entre une cuisine open space et un salon, dans une chambre pour abriter un espace jeu par exemple ou bien encore dans une entrée.

Le filet d’habitation : comme sur un catamaran



C’est la grande nouveauté en terme d’agencement intérieur. Le filet d’habitation envahit actuellement les maisons et appartements. Directement inspiré des trampolines de catamarans, ces filets ont été détournés de leur usage pour créer de l’espace tout en laissant filtrer la lumière.



Une mezzanine habillée d’un filet d’habitation gagnera en volume mais également en sécurisation de l’espace. Les plus jeunes en raffolent et en feront vite un espace de jeu alors que d’autres l’adoptent à l’heure de la sieste entourés de coussins.



Attention les mailles du filet peuvent laisser passer des objets, il est donc important de bien définir les règles qui s’appliqueront dans cet espace, et de choisir une taille de mailles adaptée aux utilisateurs.

C’est la grande nouveauté en terme d’agencement intérieur. Le filet d’habitation envahit actuellement les maisons et appartements. Directement inspiré des trampolines de catamarans, ces filets ont été détournés de leur usage pour créer de l’espace tout en laissant filtrer la lumière.Une mezzanine habillée d’un filet d’habitation gagnera en volume mais également en sécurisation de l’espace. Les plus jeunes en raffolent et en feront vite un espace de jeu alors que d’autres l’adoptent à l’heure de la sieste entourés de coussins.Attention les mailles du filet peuvent laisser passer des objets, il est donc important de bien définir les règles qui s’appliqueront dans cet espace, et de choisir une taille de mailles adaptée aux utilisateurs. MonSalon.re c’est le premier salon de la maison virtuel à La Réunion :

Un espace gratuit interactif dédié à l’univers domestique, les innovations pour la maison, le jardin, la construction, l’intérieur, la décoration et les solutions de financements. Participez maintenant à l’édition 2020 du salon de la Maison en ligne



Autre atout non négligeable du filet, il laisse passer la lumière. Seul bémol, les personnes en proie au vertige devront faire un détour. Autre atout non négligeable du filet, il laisse passer la lumière. Seul bémol, les personnes en proie au vertige devront faire un détour.