Les “interdits protecteurs” trop peu respectés à La Réunion

A l'occasion des fêtes de fin d'année, la préfecture a financé la réalisation et la diffusion de deux spots de prévention, l'un sur l'alcool et l'autre sur le tabac. Destinés aux jeunes et aux commerçants, ces messages ont pour but de rappeler que ces substances sont proscrites jusqu'à 18 ans. Un interdit encore trop peu respecté. Par La rédaction - Publié le Lundi 19 Décembre 2022 à 19:38

Face au constat de l’accessibilité de l’alcool et du tabac chez les jeunes, La Réunion fait partie des quatre territoires pilotes (avec l’Ile-de-France, la Bretagne et les Hauts de France) qui doivent lutter contre ce phénomène.



“La réglementation est toujours trop peu appliquée. Dans 9 cas sur 10, la législation sur la vente aux mineurs n’est pas respectée. Ces messages de prévention viennent aussi en complément d’opérations de contrôle durant tout le mois de décembre”, explique Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet. "Évidemment, la présence des forces de l’ordre fait que pendant leurs contrôles, il n’y a pas de vente. Nous devons donc réfléchir à procéder autrement”, ajoute-t-elle.



Deux spots pour le mois de décembre



Pour rappeler la législation, deux spots de prévention de 30 secondes vont être diffusés sur les télévisions locales, l’un sur l’alcool et l’autre sur le tabac. La campagne doit commencer à partir du 18 décembre et se poursuivre jusqu’au 31 décembre. “Mais on aura des retours de la campagne tout au long de l’année”, précise Christine Torres de la direction régionale de la cohésion sociale et de la jeunesse.



“L’objectif est de valoriser le commerçant, avec le rôle de 'super buraliste', tout en évitant de stigmatiser les consommateurs. On essaye d’éviter les discours moralisateurs, d’où l'utilisation des codes du manga pour mieux toucher les jeunes”, détaille Maëlle Narayanin, chargée de prévention à l’association Addictions France qui a imaginé cette vidéo. D’ailleurs pour ce spot, le personnage principal est un tik-tokeur bien connu des Réunionnais : CmoiBenji.



“80% des addictions s’installent avant les 18 ans, il est donc important de cibler cette population”, rappelle David Mété, addictologue et président de la Fédération Régionale d'Addictologie Réunion. Avec 600 décès par an, l’alcool est aussi un élément trop souvent présent dans les affaires de violences, avec une alcoolisation d’un des protagonistes dans 80% des cas. “La période des fêtes est propice aux excès, donc il est important de rappeler que ces épisodes de binge-drinking sont particulièrement nocifs pour les jeunes”, souligne le médecin qui a participé à la réalisation du clip sur l’alcool.



Ces campagnes de prévention pour le public s'accompagnent aussi d’un effort sur les professionnels et les communes. La préfecture a ainsi envoyé un courrier aux fédérations professionnelles de l’île et aux 2500 professionnels inscrits à la CCI concernant les règles sur l’alcool. Le 13 décembre dernier par exemple, c’était les maires de l’île qui profitaient d’une piqûre de rappel sur la loi Evin.