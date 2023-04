A la Une . Les intelligences artificielles autonomes arrivent

Plusieurs agents conversationnels qui utilisent l'intelligence artificielle sont en ligne depuis la fin de l'année 2022. Ces quelques mois d'existence ont suffi pour que des ingénieurs créent maintenant des outils qui leur permettent de réaliser des tâches autonomes. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 22 Avril 2023 à 15:00

Alors que ChatGPT continue d'être amélioré au fil des mois et offre maintenant des options très impressionnantes, de nombreuses entreprises commencent à développer des logiciels d'automatisation des requêtes auprès des agents conversationnels. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il est maintenant possible de demander aux intelligences artificielles de réaliser des tâches sans nécessiter l'intervention d'êtres humains.



Les créateurs d'Auto-GPT, BabyAGI et GodMode ont donc mis en ligne des applications qui donnent des ordres aux intelligences artificielles comme ChatGPT. Mais à quoi cela peut-il servir ?

L'intelligence artificielle peut maintenant effectuer des tâches complexes



ChatGPT est un agent conversationnel. Un humain lui pose une question et le programme puise dans sa mémoire (une base de milliards de données prises sur Internet) et propose une réponse adaptée grâce à tout ce qu'il a appris. Les créateurs rappellent que l'outil ne sait pas encore "réfléchir par lui-même", mais arrive à imiter une réflexion autonome grâce à un processus simple. ChatGPT décompose les requêtes en micro-tâches simples à réaliser mais ne sait pas encore les enchaîner tout seul.



C'est ce problème que viennent régler les nouveaux logiciels apparus ces derniers jours sur Internet, Auto-GPT, AgentGPT, BabyAGI et GodMode. Ces applications permettent de formuler un but final et vont ensuite elles-mêmes guider ChatGPT pour que l'intelligence artificielle réalise une par une les tâches afin d'arriver à l'objectif demandé.

Pas encore d'intelligence artificielle générale



Les ingénieurs qui travaillent maintenant depuis des années sur le développement de cette technologie se veulent toujours rassurants. Et cela même si de nouveaux outils toujours plus poussés sont dévoilés presque chaque mois depuis la fin de l'année 2022.



Les spécialistes rappellent qu'il ne s'agit pas encore d'intelligence non-humaine. Ils évoquent une capacité de "raisonnement" de l'intelligence artificielle qui est encore loin de savoir penser par elle-même.



Les développeurs ne seraient donc pas encore capables de créer une "intelligence artificielle générale" ou "forte" qui serait indépendante et dotée de libre arbitre. Mais l'automatisation de plus en plus importante des tâches qui sont elles-mêmes de plus en plus complexes permettent aux logiciels déjà en ligne de repousser petit à petit les limites de l'intelligence artificielle.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur