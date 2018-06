La grande Une Les intégristes menacent : "Maurice va endurer de la douleur et de la souffrance dans les prochains jours"





Les intégristes islamistes mauriciens ne désarment pas.Sans doute confortés dans leur conviction qu'ils peuvent tout se permettre par l'absence de réaction du gouvernement et de la police, alors que plusieurs d'entre eux étaient armés, et encore enivrés par leur victoire d'avoir réussi à faire interdire la "Marche des Libertés" mauricienne samedi dernier, ils passent à la vitesse supérieure.Le président de la République mauricien, le Premier ministre, le collectif Arc en ciel (organisateur de la Marche des libertés de samedi) et les principaux organes de presse de l'ile soeur ont reçu un long mail de menaces rédigé en anglais (voir la traduction ci-dessous).Après avoir répété qu'à leurs yeux, il n'y aurait jamais de droits des homosexuels, ils définissent le contexte : ""et surtoutSachant que ces fanatiques parlent rarement pour ne rien dire, et la France est bien placée pour en témoigner, cette phrase lourde de menaces signifie-t-elle que des attentats risquent d'être commis dans les prochains jours à Maurice?Le climat est tellement délétère dans l'ile soeur que certains médias ont même été jusqu'à passer totalement sous silence la manifestation de samedi et les menaces qui y ont été proférées. Et le sujet est traité par les autres comme un banal fait divers, sans doute pour ne pas effrayer la population et surtout les milliers de touristes qui font vivre l'économie mauricienne.Autre signe : Alors que, nous l'avons dit, les rédactions mauriciennes ont été destinataires de ces mails, aucune n'en a fait état jusqu'à maintenant. A tel point qu'un journaliste courageux n'a eu d'autre choix que d'en faire parvenir des copies à Zinfos, persuadé que ses confrères avaient trop peur pour les sortir.

La traduction du mail :

Aux sales fanatiques, et à leurs partisans païens et apostats



L'Islam est synonyme de :



La soumission à Allah soumission à Allah seul et non pas à nos instincts



Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas ne seront jamais égaux



Il n’y a pas de "Droits de l’Homme" mais seulement les droits de la Charia, comme définis par la révélation sacrée Al Qur'an & Pure Sunnah de notre messager le béni Rasulullah Saaw.



Il n'y aura jamais de "droits des homosexuels", que des fautes perverses perpétuelles! Le seul honneur est de croire, vénérer et obéir à notre créateur, l'unique Allah glorifié et exalté soit-il.



Les musulmans prononcent solennellement le serment sacré, et même si toute l'humanité soutenait la vermine sale et dégénérée comme vous, nous nous opposerions complètement a vous tous.



Vu que vous êtes accros à vos caprices et désirs malades, vous ne pouvez pas, et ne pourrez jamais comprendre ça, à cause de vos coeurs fermés et de vos esprits si profondément corrompus.



Je suis obligé en tant que musulman de dire à vous et votre espèce: Aslim Taslam. Cf: soumettez vous a votre créateur, l'unique Allah glorifié et exalté soit-il. Repentez vous de votre blasphème et la traitrise de votre droit d'aînesse qui est de vénérer l'unique Allah glorifié et exalté soit-il, et non le diable.



Nous savourons toute tentative de votre part de tenter de déformer l'Islam en l'associant avec votre mode de vie dégénérée et ruinée. Il n'y aura jamais de discussion ou d'entente entre nous.



Nous vous informons que samedi dernier correspondait au 17e jour du Ramadan Al Badr, un jour dont tous les musulmans se souviennent comme la bataille où 313 de nos glorieux ancêtres se sont opposés a la ruine de l'incrédulité pour la suprématie de l'Islam. Grace a nos bénis prédécesseurs, nous sommes musulmans aujourd'hui et disons : Alhamdulillah (que tous louent l'unique Allah glorifié et exalté soit-il)



Al Badr, samedi dernier et comme beaucoup de jours, mois et années a venir, signifie que le véritable seul combat entre les infidèles (incrédules, a savoir vous-même) et l'Islam, sera un combat jusqu'à la mort. Nous n'accepteront jamais une coexistence avec votre perversité et votre incrédulité. Maurice va endurer de la douleur et de la souffrance dans les prochains jours.



Le gouvernement mauricien est si débile qu'il laisse n'importe quel étranger français inciter à la haine religieuse a Maurice. Ce pathétique "déchet sur pattes" prétend qu'elle a informé l'Union Européenne et des ambassades diverses que Maurice laisse des terroristes se déchaîner.



Pourquoi Maurice n'a-t-elle pas déporté Verner (NDLR : une Française, co-organisatrice de la manifestation de samedi) ? Ses brefs mensonges comme quoi elle a reçu des menaces de mort sont simplement pathétiques. Si ta vie est en danger à Maurice, alors sors et rampe jusqu'à la sécurité de la France. Il semble que "piti" a perdu tout contrôle et que son papa vive dans le pays du nuage dingo.



Le récent 50e anniversaire pathétique de la soi disant indépendance a été exposée. Maurice est et sera toujours insignifiante. (NDLR : une Française, co-organisatrice de la manifestation de samedi)