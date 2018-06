Les intégristes mauriciens se font plus précis : Menaces d'attentat sur Le Caudan

: "

"Vous avez décidé de suivre le chemin arrogant et idiot en rejoignant les homos dégénérés même si vous étiez prévenu. Vos centres commerciaux, hôtels, le public et tous les fonctionnaires à Maurice, locaux ou à l'étranger sont des cibles légitimes. Caudan a été désigné comme cible légitime, priorité à la destruction. L'île Maurice sera anéantie".

Les choses se précisent et les langues commencent enfin à se délier, après la publication de notre article Les intégristes menacent : "Maurice va endurer de la douleur et de la souffrance dans les prochains jours ".Les journaux mauriciens sortent enfin de leur silence. Le Sunday Times, un journal pro-Travaillistes, vient de révéler que le Directeur des ressources humaines du groupe La Sentinelle, qui publie entre autres le journal L'Express de Maurice, a reçu un mail de menaces malheureusement très explicite :Le cadre de La Sentinelle a pris l'affaire très au sérieux et est allé porter plainte.