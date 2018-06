Les intégristes mauriciens annoncent des attentats pour aujourd'hui

Nous déclarons par la présente qu’aujourd’hui (…), correspondant au vendredi 8 juin, Maurice va goûter les fruits amers de son arrogance.

Bagatelle, C ascavelle, Caudan, Centre Commercial Phoenix, Flacq Central Shopping Mall, La Croisette, Trianon ainsi que le SSR International Airport seront tous visés simultanément".

Certains médias mauriciens, pas tous, avaient évoqué la manifestation samedi dernier de plusieurs centaines d'islamistes à proximité du Caudan, à Port Louis, pour empêcher la tenue de la gay pride mauricienne, rebaptisée Marche des Fiertés.Mais aucun n'avait été jusqu'à évoquer le rôle du meneur, très dangereux, Javed Meetoo. Par peur sans doute.Devant ce silence, Zinfos a décidé de lui consacrer un article et de révéler son action d'organisateur. Le premier aussi à révéler que c'est parce que la police avait noté la présence d'armes qu'elle avait demandé aux organisateurs de la Marche des Fiertés de renoncer à leur manifestation, par peur que ça ne finisse en "massacre", selon les propres termes des policiers.Et nous avions également relayé les mails de menaces d'attentats contre des centres commerciaux et des hôtels mauriciens que seul un journal mauricien avait eu le courage de publier.Dans un mail en anglais, adressé à plusieurs médias mauriciens, les radicalisés menacent de commettre des attentats aujourd'hui contre plusieurs centres commerciaux qu'ils désignent nommément :"Nobin et le Gadjani Taujoo ont tous les deux la marque de la mort.Mario Nobin est commissaire de police et Gadjani Taujoo est inspecteur.