Les installations de nouveaux maires se feront sans embrassades ni fête

Après l’euphorie des résultats place aux mesures de restrictions et la gestion de la crise. Dimanche soir, 7 maires ont été élus au premier tour des municipales. Selon la loi, la première réunion du nouveau conseil doit se tenir au plus tôt le vendredi matin et au plus tard le dimanche qui suit le jour du scrutin. Dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement annoncées hier par le président de la République, les maires fraîchement élus et leurs équipes se sont interrogés sur les conditions de tenue des conseils municipaux d’installation.



"Nous sommes en lien avec la préfecture", indique le coordonnateur des Services à la mairie de St-Philippe. Selon les textes, même si les séances de conseil municipal sont publiques, il est possible de demander le huis clos à tout moment, sur la demande de trois conseillers municipaux, et après vote à la majorité absolue des membres présents ou représentés, sans débat. Une éventualité écartée par la municipalité pour des raisons de "transparence".



Afin de respecter les mesures éditées dans le but de freiner la transmission du Coronavirus, St-Philippe retransmettra la séance d’installation du maire et des conseillers municipaux en direct sur Facebook "pour permettre aux administrés de suivre le conseil municipal de chez eux". Pour rappel, les déplacements doivent être limités et les rassemblements interdits.



Des dispositions (gel hydroalcoolique notamment) vont également être mises en places pour garantir sécurité sanitaire des personnels et conseillers municipaux.