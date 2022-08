Communiqué Les inscriptions sont ouvertes pour les Api Days

Le GIP Ecocité de La Réunion invite tous les potentiels candidats, du 13 au 15 septembre, aux Api Days. Les inscriptions sont ouvertes sur le site ecocite.re et se clôtureront le 7 septembre. Par N.P - Publié le Mardi 30 Août 2022 à 10:24

Dans le cadre de l’APUI KREOLAB’ le GIP Ecocité de La Réunion invite tous les potentiels candidats, du 13 au 15 septembre, aux API DAYS. Des journées dédiées aux échanges entre professionnels et à la visite des 7 sites sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets urbains innovants (APUI) KREOLAB’ pour une immersion complète dans l’Ecocité. Les API DAYS sont une opportunité unique de rencontrer d’autres porteurs de projet, de mieux comprendre l’environnement des sites sélectionnés et de saisir les attentes en termes d’innovation.



3 JOURS POUR REPERER LES LIEUX, S’INFORMER, SE RENCONTRER ET PRÉPARER SA CANDIDATURE



Depuis le 8 juillet, l’APUI KREOLAB’ est ouvert. Cette consultation unique dans l’océan Indien vise à bâtir des projets emblématiques de la ville tropicale et bioclimatique de demain. En vue de la préparation des dossiers de candidatures, les professionnels de l’architecture, de l’aménagement, du paysage, de la programmation, de la construction… sont conviés aux API DAYS. Durant 3 jours, le GIP Ecocité, les Villes de La Possession, de Le Port et de Saint-Paul ainsi que le TCO proposeront des visites des sites stratégiques et des temps d’échange (intentions programmatiques, attentes en termes d’innovation, calendrier etc.). Une attention particulière est portée à la valorisation de l’écosystème local afin de créer une synergie entre les acteurs réunionnais et internationaux ; d’enraciner les projets et de mettre en valeur l’ADN du territoire. Les API DAYS se clôtureront par un cocktail dînatoire dans un cadre convivial. Les inscriptions sont ouvertes sur le site ecocite.re et se clôtureront le 7 septembre.



LE PROGRAMME DES API DAYS



Mardi 13 septembre, matin :

- Visite des sites de Le Port (Portes de l’Océan 3 et 4 ; Mascareignes)

- Temps de questions réponses sur l’APUI

- Ateliers avec les acteurs économiques locaux



Mardi 13 septembre, après-midi :

- Visite des sites de La Possession (Bois de Senteurs ; Hauts de Saint-Laurent)

- Temps de questions réponses sur l’APUI

- Ateliers avec les acteurs économiques locaux



Mercredi 14 septembre, matin :

- Visite des sites de Saint-Paul (Entrée de Ville PRU ; Plaine des loisirs Cambaie)

- Temps de questions réponses sur l’APUI

- Ateliers avec les acteurs économiques locaux Jeudi 15 septembre

- API PARTY : soirée de clôture des API DAYS