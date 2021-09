Sport Réunion Les inscriptions sont ouvertes pour le rallye de Saint-Joseph

Après avoir reçu son numéro de visa FFSA le 31 août dernier, le rallye de Saint-Joseph, troisième manche du championnat de La Réunion de rallye, aura bien lieu les 22 et 23 octobre prochains. À cette occasion, l'ASA Réunion indique que les engagements sont ouverts depuis ce lundi. Les inscriptions peuvent se faire sur le site internet de l'ASA Réunion mais aussi physiquement aux points habituels, à savoir Joël Technic Auto dans le Nord à La Mare et à RS Sport dans le sud à Saint-Pierre. Par NP - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 07:40

L’ASA Réunion tenait en premier lieu à féliciter les lauréats de la Ronde de l’Est et plus globalement à tous les participants à la deuxième manche du Championnat de La Réunion des Rallyes.



Place désormais au 14e Rallye de Saint Joseph BMW-NTR programmé les 22 et 23 Octobre prochains. Les engagements sont ouverts à compter de ce jour et l’ASA Réunion précise que le nombre de places étant limitées (85 modernes + 15 régularité) une liste d’attente sera éventuellement mise en place.



Le club dionysien précise également que compte tenu de la proximité entre le Rallye du week-end passé et l’épreuve saint-joséphoise, des facilités d’encaissement de votre règlement peuvent être mises en place afin de ne pas handicaper vos finances. Pour permettre au plus grand nombre de pouvoir participer à ce qui sera une magnifique fête populaire, vous pouvez demander la présentation du chèque validant votre engagement à une date ultérieure à votre engagement. Une pièce comptable est toutefois exigée pour validation de votre engagement.



Vous retrouverez sur le site asareunion.re tous les documents nécessaires à votre engagement. Vous pouvez vous engager physiquement aux points habituels:



⚫ Nord: JTA (Joël Technic Auto) ZAE La Mare Sainte Marie

⚫ Sud: RS Sport 49 rue Victor le Vigoureux Saint Pierre



Précision supplémentaire concernant le Rallye régularité, les engagements ne pourront se faire qu’au point d’engagement nordiste chez JTA.



Le Rallye de Saint Joseph comporte 9 épreuves chronométrées réparties en deux étapes pour 101,6 km de parcours de vitesse.

Compte tenu de l’affluence attendue pour ce 14e Rallye de Saint Joseph BMW-NTR qui fêtera cette année ses 15 ans, l’ASA Réunion vous informera ce vendredi des solutions de couchage et restauration à votre disposition pour ce week-end rallystique.



Nous vous rappelons que les engagements à cette épreuve sont possibles jusqu’au 11 octobre dernier délai. Néanmoins, comme à son habitude, l’ASA Réunion n’accorde aucun passe droit et seuls les 85 premiers engagés seront assurés de pouvoir disputer l’épreuve du Sud Sauvage.



La troisième manche du Championnat de la Réunion des Rallyes, 14e Rallye de Saint Joseph BMW-NTR se déroulera dans un mois tout juste et les organisateurs, services communaux, sponsors et partenaires souhaitent à la caravane bon courage dans cette ultime période de préparation de leurs bolides.



Enfin, le club organisateur vous informe que tous les services communaux sont parties prenantes concernant l’organisation de cette épreuve et que la quiétude des administrés reste une priorité communale. En ce sens, toute circulation abusive et le non respect des règles de circulation sera traité comme tel.









