Les inscriptions sont ouvertes pour le concours de l'Arbre de l'Année 2023

L’Office National des Forêts annonce l’ouverture des inscriptions pour le concours de l’Arbre de l’Année 2023. La Réunion doit sélectionner l’arbre qui la représentera. Par GD - Publié le Vendredi 3 Mars 2023 à 12:01





Pour cela, il suffit de prendre trois photos et de la décrire en quelques phrases : son histoire, ses caractéristiques esthétiques, biologiques et historiques. Sans oublier les liens qui vous unissent à l’arbre.



Le jury sélectionnera ses arbres favoris parmi les gagnants de chaque région. Le public sera appelé à voter pour son arbre préféré à partir du 2 novembre.



Le vainqueur sera désigné en janvier 2024 et représentera la France au concours de l’Arbre de l’Année Européen en 2024.



