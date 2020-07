Revenir à la Rubrique UNIVERSITE DE LA REUNION Les inscriptions ouvertes à l'Université de La Réunion



Du 1er au 17 juillet 2020, la première période des inscriptions est ouverte à l'Université de La Réunion. Le processus d'inscription se déroule sur 3 étapes :



1. Paiement de la contribution de vie étudiante et de campus sur



2. Saisie en ligne du dossier et de toutes les pièces administratives sur le site



3. Retrait de la carte étudiante uniquement sur rendez-vous



> Une ligne d'assistance téléphonique est ouverte de 8h à 12h et 13h à 16h pour accompagner les étudiants : 02 62 93 80 91.



> Il est également possible de joindre l'administration via le formulaire de contact : scolarite.univ-reunion.fr/contact



> Dans le cas d'une première inscription à l'université, la présence d'un parent est fortement recommandée.



Pour des raisons sanitaires, seuls les étudiants s'inscrivant pour la première fois au sein de l'établissement seront reçus sur les sites du Tampon ou du Moufia, uniquement sur rendez-vous.



Il est d'ailleurs préconisé de porter un masque lors de celui-ci.



