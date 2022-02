Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les inscriptions à l’école vont démarrer Les inscriptions dans les écoles et les inscriptions ou réinscriptions à la restauration scolaire pour la rentrée d’août 2022 se dérouleront du lundi 21 février jusqu’au vendredi 1er avril inclus 2022. En cas de question, vous pouvez contacter le service Planification Scolaire au 02 62 45 90 58.

En raison du contexte sanitaire actuel, vous pouvez effectuer ces démarches en ligne sur le site de la Ville de Saint-Paul mais également en vous rendant au service Planification scolaire avec de vos pièces justificatives (uniquement pour les enfants scolarisés au centre-ville, à Grande Fontaine et à l’Étang) situé au 19 Rue Évariste-de-PARNY à Saint-Paul.

Les parents de tous les autres quartiers de la commune doivent eux se rendre dans les mairies annexes munis de leurs pièces justificatives ou réaliser l’inscription en ligne. Pour rappel, les inscriptions à l’école s’effectuent seulement quand l’enfant change d’école ou n’a jamais été scolarisé.

Les inscriptions concernent les écoles maternelles et primaires pour les enfants nés respectivement en 2020 (entrée en très petite section), en 2019 (entrée en petite section) et dans les écoles élémentaires pour les enfants nés en 2016 (entrée en cours préparatoire).



Pour les inscriptions dans les écoles maternelles, primaires et élémentaires, les parents devront présenter : Livret de famille

Photocopie du jugement en cas de divorce ou de séparation

Justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité de moins de trois mois ou contrat de location)

En cas de changement d’établissement en cours d’année scolaire, il faut remettre une photocopie du certificat de radiation de l’école précédente



Pour les demandes de dérogation, il est nécessaire : D’adresser une lettre de motivation à la Mairie

De remettre une photocopie de l’attestation de l’employeur des deux parents (en cas de problème de garde) ou une photocopie du certificat de scolarité du frère ou de la sœur (en cas de regroupement de fratrie)



Pour la restauration scolaire, l’inscription ou la réinscription est obligatoire pour tout enfant. Les parents devront impérativement présenter : Livret de famille

Photocopie du jugement en cas de divorce ou de séparation

Justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité de moins de trois mois ou contrat de location)

Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus ou une photocopie des trois derniers bulletins de salaire (des conjoints) ou une photocopie des trois derniers coupons du Pôle emploi ou une photocopie des trois derniers coupons de pension (Allocation aux adultes handicapés, allocation aux vieux travailleurs salariés, pension invalidité)

Photocopie du forfait de l’année précédente ou une photocopie du bilan comptable pour les professions libérales (à défaut de l’avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus)

Photocopie de l’attestation d’usine ou de la coopérative pour les agriculteurs (à défaut de l’avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus)

Photocopie de l’attestation de paiement de la Caisses d’allocations familiales de moins de trois mois

Photo d’identité de l’enfant

En cas d’allergie alimentaire, vous pouvez fournir un certificat médical attestant de l’allergie et la liste des allergènes.



L’inscription en ligne Vous devez vous connecter sur le site de la Ville à cette rubrique. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter le service Planification scolaire au 02 62 45 90 58. Avant de procéder à l’inscription, vous devez créer votre fiche famille. Vous recevrez, vos identifiants par mail, une fois cette première étape réalisée. Vous pourrez ensuite procéder aux inscriptions ou aux réinscriptions.







