La grande Une Les infirmiers pourront retirer ce jeudi leur dotation de masques en pharmacie





Comme l'a expliqué le président de l'URPS-OI, Alain Duval, des négociations étaient en cours avec la CGSS et l'ARS afin de trouver une solution permettant aux infirmiers remplaçants de percevoir la même dotation que les infirmiers conventionnés.



"A l'issue de ces discussions, nous sommes en mesure de vous informer que les infirmiers remplaçants pourront, dès demain (ce jeudi, ndlr) obtenir leur dotation sur présentation d'un contrat de remplacement en cours de validité", indique Alain Duval.



Son syndicat tient à préciser qu'elle a informé à l'ARS que la notion de titulaire "ne représentait pas la réalité du terrain et qu'il fallait parler d'infirmiers conventionnés". "Bien qu'elle ait pris acte de cette subtilité, l'ARS n'a malheureusement pas rectifié le terme dans son dernier communiqué. Nous avons, dès ce soir, signalé l'erreur aux pharmaciens", poursuit l'URPS-OI.



Le syndicat des infirmiers salue également la "disponibilité" ainsi que la "coopération" des pharmaciens, "qui ne sont pas responsables des quantités de masques mises à disposition". "Aussi, nous appelons au civisme et à la courtoisie de celles et ceux qui ne pourraient obtenir la délivrance de tout ou partie de leur dotation de masques faute de stock suffisant".



Dans cette situation, l'URPS-OI invite les infirmiers à faire remonter l'information par mail à L'Union régionale des professionnels de santé de La Réunion (URPS-OI) informe les infirmiers qu'ils pourront dès ce jeudi retirer leur dotation de masques en pharmacie, conformément aux préconisations de ce 29/04, pour deux semaines, sur présentation de leur carte professionnelle et du coupon à télécharger Comme l'a expliqué le président de l'URPS-OI, Alain Duval, des négociations étaient en cours avec la CGSS et l'ARS afin de trouver une solution permettant aux infirmiers remplaçants de percevoir la même dotation que les infirmiers conventionnés."A l'issue de ces discussions, nous sommes en mesure de vous informer que les infirmiers remplaçants pourront, dès demain (ce jeudi, ndlr) obtenir leur dotation sur présentation d'un contrat de remplacement en cours de validité", indique Alain Duval.Son syndicat tient à préciser qu'elle a informé à l'ARS que la notion de titulaire "ne représentait pas la réalité du terrain et qu'il fallait parler d'infirmiers conventionnés". "Bien qu'elle ait pris acte de cette subtilité, l'ARS n'a malheureusement pas rectifié le terme dans son dernier communiqué. Nous avons, dès ce soir, signalé l'erreur aux pharmaciens", poursuit l'URPS-OI.Le syndicat des infirmiers salue également la "disponibilité" ainsi que la "coopération" des pharmaciens, "qui ne sont pas responsables des quantités de masques mises à disposition". "Aussi, nous appelons au civisme et à la courtoisie de celles et ceux qui ne pourraient obtenir la délivrance de tout ou partie de leur dotation de masques faute de stock suffisant".Dans cette situation, l'URPS-OI invite les infirmiers à faire remonter l'information par mail à contact@urpsinfirmiers-oi.fr Nicolas Payet Lu 225 fois