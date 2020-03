Société Les infirmiers en colère contre l’ARS Au lendemain de la distribution de masques périmés et moisis par l’Agence Régionale de Santé, les infirmiers montent aux créneaux. Après la peur, l’attente et la frustration vient à présent la colère.



"Maintenant la grande crainte des professionnels de santé, c’est d’être contaminés par des moisissures et des levures en plus du COVID-19", s’indigne Sébastien Lallemand, président de la Fédération Nationale des Infirmiers (FNI) de La Réunion. Et pour cause, depuis 2 semaines que les professionnels de santé attendent des masques chirurgicaux et FFP2, ceux-ci arrivent dans un état lamentable.



Car même les masques qui semblent sains pourraient s’avérer dangereux pour les soignants. "Si les masques propres étaient dans les mêmes boîtes que les moisis, ils ont pu être contaminés par les levures. C’est un risque", s’énerve-t-il avant d’ajouter : "nous n’avons plus confiance dans l’ARS! Ils n’ont fait aucune vérification. On se sent manipulé, trahi et trompé".



Depuis hier, le président de la FNI Réunion reçoit toutes les remontées de ses collègues. Et il n’est pas faux de dire que la moutarde monte au nez des professionnels de Santé. Ceux-ci reprochent aux autorités sanitaires de faire des "effets d’annonce". "Il y a un gros manque d’organisation et d’informations", regrette-t-il.



Pour cette raison, la Fédération Nationale des Infirmiers demande à réintégrer les instances de l’ARS afin de faire remonter les réalités du terrain et de participer aux différentes réunions, notamment celle du comité scientifique.



Toutefois, la FNI Réunion tient également à évoquer le point positif des nouvelles mesures sanitaires en place sur l’île. Toujours selon ses remontées du terrain, Sébastien Lallemand assure que les tests de dépistage des professionnels de santé se passent bien. Zinfos974 Lu 3553 fois







