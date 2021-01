A la Une .. Les infirmiers de La Réunion se préparent à la campagne de vaccination

La Fédération Nationale des Infirmiers de La Réunion a organisé une réunion afin de présenter les contours de la campagne vaccinale qui débute demain. Les infirmiers ont été briefés sur la population concernée, les modalités d’administration et les centres de vaccination concernée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 17:32 | Lu 422 fois

"L’objectif était de voir tous ensemble comment va se dérouler la campagne de vaccination. Nous devons avoir les éléments de langage pour rassurer la population et montrer une exemplarité. Il faut casser la maladie. Il est important de se vacciner pour soi-même et pour ses proches", indique Clément Jung, vice-président de la Fédération Nationale des Infirmiers (FNI) de La Réunion.

Lors d’un conseil d’administration organisé ce jeudi, la FNI a présenté à ses adhérents l’organisation de la campagne de vaccination qui débute vendredi 15 janvier. Ceux-ci sont en charge ensuite de transmettre le message auprès de leurs collègues.



Trois thèmes ont été évoqués pour la première phase : la population concernée, les modalités d’administration et les centres de vaccination.



La première phase concernera les personnes en EHPAD, ainsi que les professionnels de Santé ayant plus de 50 ans ou des comorbidités.



Concernant les modalités d’administration, celle-ci se fait en deux injections comprenant 3 à 6 semaines d’intervalles. Le vaccin étant conservé à -80 degrés, les infirmiers auront donc 5h pour l’administrer une fois sorti à l’air libre. Enfin, une dose permet de faire 6 vaccins. La couverture face à la maladie est de 52% après la première injection, puis de 95% après la seconde.



Enfin, il y aura 4 centres de vaccination dans l’île. Il s’agit du CHU Nord, du CHU Sud, du CHOR et du GHER. Aucun autre lieu n’est autorisé à pratiquer la vaccination durant la 1re phase.



La deuxième phase concernera les personnes âgées de plus de 75 ans.



