Revenir à la Rubrique SAINT PIERRE Les inédits Vendredi 9 décembre // à 20h // Cie La Pata Négra // Théâtre Lucet Langenier // Théâtre d'objets



Tarif Plein : 16€



Tarif réduit : 10€



Ce projet théâtral se révèle particulièrement ambitieux. Et très original. Il est servi par une double dimension artistique où les mots rejoignent l’image qui à son tour imprègne le texte et le jeu des comédiens ; lesquels se dédoublent, à la fois réels sur les planches et figurés dans le décor. Le Théâtre rejoint la magie de l’illusion : à nous de nous laisser embarquer dans les délices du Beau et du Vrai. Un rendez-vous incontournable.



Ecriture et mise en scène:

Isabelle Martinez

Jeu :

Audrey Lévy

Florient Jousse

Collaboration artistique,

scénographie et costumes :

Charles Rios

Création lumière :

Valérie Becq

Création Son :

Matthieu Bastin

Réalisation Vidéo :

Yann Péron

Coproductions :

Le Centre Dramatique National de l’Océan Indien, Le Théatre Les Bambous scène - conventionnée de Saint Benoit, Le Théâtre Luc Donat, Le Tampon.

Subventions :

La DAC de la Réunion,

la Région Réunion. Sur une toile de tulle, qui partage et approfondit la scène, sont projetés des tableaux du peintre américain Edward Hopper et tout va se jouer ainsi en fonction de l’éclairage porté sur des êtres esseulés que l’artiste a représentés, des anonymes, des gens ordinaires, des inconnus qui nous ressemblent. L’art pictural s’en vient donner un cadre à cinq monologues denses qui font le bilan de l’existence.Ce projet théâtral se révèle particulièrement ambitieux. Et très original. Il est servi par une double dimension artistique où les mots rejoignent l’image qui à son tour imprègne le texte et le jeu des comédiens ; lesquels se dédoublent, à la fois réels sur les planches et figurés dans le décor. Le Théâtre rejoint la magie de l’illusion : à nous de nous laisser embarquer dans les délices du Beau et du Vrai. Un rendez-vous incontournable.Ecriture et mise en scène:Isabelle MartinezJeu :Audrey LévyFlorient JousseCollaboration artistique,scénographie et costumes :Charles RiosCréation lumière :Valérie BecqCréation Son :Matthieu BastinRéalisation Vidéo :Yann PéronCoproductions :Le Centre Dramatique National de l’Océan Indien, Le Théatre Les Bambous scène - conventionnée de Saint Benoit, Le Théâtre Luc Donat, Le Tampon.Subventions :La DAC de la Réunion,la Région Réunion.





Dans la même rubrique : < > Mouvement de grève : Des perturbations à prévoir quant à l'accueil des élèves À la découverte du RSMA