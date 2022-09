A la Une . Les impôts locaux à Saint-Louis déterrent la hache de guerre entre Hamilcaro et M’Doihoma

Sur sa page Facebook, Cyrille Hamilcaro attaque ouvertement Juliana M'Doihoma sur la taxe foncière. Alors que la majorité municipale avait annoncé une baisse de 3% des impôts locaux, certains contribuables ont vu la facture grimper. L'opposant estime clairement que la maire a trompé la population. Cette dernière réaffirme que les engagements ont été respectés et qu'elle ne fait que recoller les morceaux qu'il a contribué à casser. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 à 16:21





Depuis le début de ce mois de septembre, les avis d’imposition arrivent dans les boîtes aux lettres et de nombreux contribuables de la commune déchantent. Pensant payer moins, certains voient leur douloureuse un peu plus élevée que l’année dernière. Un constat que Cyrille Hamilcaro n’a pas laissé passer.



Le chef de l’opposition municipale a donc publié sur Facebook un courrier qu’il indique avoir envoyé à Juliana M’Doihoma. Cyrille Hamilcaro l’accuse d’avoir "volontairement trompé les contribuables". Il affirme que certains contribuables ont enregistré une hausse de 5%, quand d’autres ont vu leur imposition doubler.



En baissant la taxe foncière de 3%, Cyrille Hamilcaro estime que l'actuelle maire n’a fait que reprendre sa proposition de campagne "de baisser chaque année les taux à hauteur de l’augmentation mécanique des bases de la valeur locative afin que les impôts n’augmentent plus jamais". Selon lui, la baisse n’a pas lieu, car l’équipe municipale n’a pas "auparavant calculé avec l’État les variations et autres augmentations possibles." Le 30 mars dernier, lors d’un conseil municipal, Juliana M’Doihoma annonçait en grande pompe une baisse historique de la taxe foncière à Saint-Louis. Une première depuis 1993. Hasard du calendrier, cette proclamation intervenait la veille du procès de Cyrille Hamilcaro pour l’affaire du "maire bis".Depuis le début de ce mois de septembre, les avis d’imposition arrivent dans les boîtes aux lettres et de nombreux contribuables de la commune déchantent. Pensant payer moins, certains voient leur douloureuse un peu plus élevée que l’année dernière. Un constat que Cyrille Hamilcaro n’a pas laissé passer.Le chef de l’opposition municipale a donc publié sur Facebook un courrier qu’il indique avoir envoyé à Juliana M’Doihoma. Cyrille Hamilcaro l’accuse d’avoir "volontairement trompé les contribuables". Il affirme que certains contribuables ont enregistré une hausse de 5%, quand d’autres ont vu leur imposition doubler.En baissant la taxe foncière de 3%, Cyrille Hamilcaro estime que l'actuelle maire n’a fait que reprendre sa proposition de campagne "de baisser chaque année les taux à hauteur de l’augmentation mécanique des bases de la valeur locative afin que les impôts n’augmentent plus jamais". Selon lui, la baisse n’a pas lieu, car l’équipe municipale n’a pas "auparavant calculé avec l’État les variations et autres augmentations possibles."



"On peut difficilement la travestir la vérité"



"C’est extrêmement triste d’arriver à un si bas niveau de critique et d’opposition dans le sens où la vérité, quand on parle de décisions publiques et de documents qui sont factuels, on peut difficilement la travestir", démarre Juliana M’Doihoma avant de rappeler que les impôts locaux n’avaient pas baissé depuis 1993.



"Il voudrait faire croire à la population que j’ai menti et, qu’en plus, j’ai augmenté les impôts", s’emporte l’édile avant de "revenir aux faits" et de rappeler la délibération du conseil municipal du 30 mars.



"Comment peut-on vérifier si la maire ment ou pas? Comment vérifier si l’engagement qu’on a pris, la décision qu’on a votée est bien appliquée au niveau des impôts locaux? Eh bien, on se rend à la page 2 de l’avis d’imposition et en haut à gauche, il y a la part de la commune où sont inscrits le taux 2021 et le taux 2022. Et là, ils pourront voir que la décision du 30 mars a bel et bien été appliquée", souligne-t-elle.



Juliana M’Doihoma explique ensuite pourquoi certains contribuables payent un peu plus que l’année dernière. "Dans la composition des impôts locaux, il y a le taux et il y a la base des valeurs locatives qui gèrent les taux. Sur les taux, il y a un effet à la baisse, mais sur les bases, l’État a appliqué une augmentation de 3,4%. C’est ce qui fait que malgré tout on peut constater une légère hausse de la facture finale. La baisse que l’on a faite permet de limiter le poids de cette hausse des bases pour la population", souligne l’élue.

"On a un rattrapage spectaculaire à faire"



Juliana M’Doihoma ajoute ensuite qu’entre "2008 et 2015, on a eu une histoire très compliquée avec la pression fiscale. Aujourd’hui, ceux qui s’érigent en pseudo donneurs de leçons, ou je ne sais quelle posture, ce sont ceux-là même qui ont contribué à creuser la mauvaise gestion financière et le déficit de la commune. Si les Saint-Louisiens ont eu à faire face à la multiplication par deux, dans le temps, de leurs impôts locaux, c’est bel et bien parce que ceux qui étaient en responsabilité à la mairie pendant toutes ces années ont passé leur temps à gonfler les chiffres de la masse salariale sans pour autant se préoccuper du développement humain et du développement de nos équipements."



La maire revient ensuite sur le travail d’assainissement fait dans les comptes de la commune. Elle rappelle que le retour à l’équilibre s’est fait en 2019 (sous Patrick Malet, NDLR), avant un début d’excédent en 2020, l’année de son élection. Une bonne dynamique qu’elle et son équipe ont su fructifier avec un excédent de 4,5 millions d'euros du compte administratif en 2021 et cette "baisse historique" en 2022.



"J’ose espérer que l’avenir nous permettra, à terme, de diminuer cette pression fiscale. Je le dis tout de suite, comme lors de la campagne électorale, qu’à Saint-Louis, on a un rattrapage spectaculaire à faire tant au niveau des équipements qu’au niveau des infrastructures et dans l’accompagnement de la population. J’invite cet opposant, plutôt qu’à véhiculer de fausses rumeurs et à tromper la population, à utiliser cet espace qui est dédié à l’opposition qui s’appelle le conseil municipal. Plutôt que le déserter comme il le fait depuis plusieurs mois", conclut-elle. Reste à savoir si Cyrille Hamilcaro acceptera l’invitation.



