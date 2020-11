La grande Une

Les images saisissantes prises à bord des hélicoptères engagés sur l'incendie du Maïdo

Le balai des hélicoptères dans le ciel du Maïdo n'en finit plus depuis samedi dernier. Le seul moment où les hélicoptères se rangent survient lorsque l'avion bombardier DASH 8 amorce ses deux cercles de repérages avant de passer au largage de l'eau. Avec l'objectif de Serge Marizy, survolez le théâtre des opérations de l'incendie à bord des sept hélicoptères civils et de gendarmerie réquisitionnés depuis le départ du dramatique feu de forêt. Voici un condensé des images les plus saisissantes de ces quatre derniers jours sur le massif inscrit au Patrimoine mondial.