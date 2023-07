Les images exceptionnelles d'une baleine à bosse blanche

La saison des baleines a bien démarré. Nombreux sont les souffles que l’on peut apercevoir en scrutant la mer à l’horizon et les caudales que l’on peut observer lors d’une sortie en mer. Ce sont des images encore plus spectaculaires, de par leur rareté, qui ont pu être capturées par le drone de Zarlor Réunion terre d'exception au large des côtes réunionnaises, celles d’une baleine à bosse blanche !



D’après Globice, il est difficile en l'état de poser un diagnostic ferme d'albinisme, comme pour la célèbre baleine Migaloo, mais il est certain que cet individu a subi une dépigmentation très importante de sa peau.