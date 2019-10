Les images du #Çam’dit à Saint-Paul

Nous vous proposons de revivre grâce à des photos cet événement populaire. Un #Çam’dit placé sous les couleurs brésiliennes, organisé au centre-ville de Saint-Paul ce samedi 12 octobre 2019. (Photos Julien Bourbon)Batucada, projection d’un film en plein air sur la légende du football mondial, le Roi Pelé… Ouverture des magasins en nocturne, village artistique, bodypainting, Festifood… Une multitude d’activités animaient la ville saint-pauloise jusqu’à tard dans la soirée.Un programme important conçu pour redynamiser le cœur de Saint-Paul. Ce rendez -vous se tient chaque deuxième samedi au rythme de tous les deux mois.Il s’agit d’un projet soutenu par le FISAC (Fonds d’intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce), la Région Réunion, la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE).