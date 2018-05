A la Une ..

Les images de la soirée des 50 ans de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de La Réunion a soufflé ses 50 bougies vendredi soir au Théâtre de Champ Fleuri. Plus de 1000 personnes étaient réunies autour du président Bernard Picardo, du préfet Amaury de Saint-Quentin, de Didier Robert, président du Conseil régional et de Bernard Stalter, président de l'assemblée permanente des Chambres de Métiers et de l'Artisanat. Une soirée pleine de surprises avec notamment la mise en avant du savoir-faire de nos stylistes péi dans de superbes défilés.

Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com