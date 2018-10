Economie Les iPhone Xs & Xs Max disponibles chez SFR Réunion





Puce A12 Bionic, dotée du Neural Engine de nouvelle génération signé Apple, double appareil photo d’avant-garde de 12Mpx à l’arrière avec capteur 2x plus rapide pour un mode HDR intelligent, mode Portrait avec contrôle de la profondeur, vidéo 4K... Apple a souhaité proposé du très haut de gamme.



Les iPhone XS & XS MAX arborent un écran Super Retina OLED disponible en deux tailles dont le plus grand écran jamais vu sur iPhone. Il s’agit de l’écran le plus net, avec la plus haute densité de pixels qui ait jamais équipé un appareil Apple.



Les deux nouveaux bébés de chez Apple sont disponibles en trois coloris : argent, gris sidéral et or – et en trois capacités – 64 Go, 256 Go et 512 Go.



Les iPhones Xs et Xs Max 512 Go sont une exclusivité web disponibles sur le site



Les iPhones Xs et Xs Max 512 Go sont une exclusivité web disponibles sur le site sfr.re . Les nouveaux iPhone XR seront quant à eux disponibles sous 3 semaines.Pour le prix, il faudra tout de même compter entre 900 et plus de 1600 euros.





